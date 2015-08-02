ولاء حافظ: غطسة افتتاح القناة صباح الثلاثاء ومستعد لكسر الرقم القياسى

قال ولاء حافظ ضابط البحرية السابق، إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الاثنين بحمام السباحة فى هيئة قناة السويس، لشرح تفاصيل تنفيذ أطول غطسة بالقناة، صباح الثلاثاء، بعدما انتهى من التدريبات صباح اليوم الأحد.

وأضاف المرشد الحالى بهيئة قناة السويس لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر معدات قادمة من الغردقة لاستخدامها في الغطسة، مشددًا على استعداده للغطس تحت الماء لمدة أكثر من 24 ساعة، وهو الرقم المسجل فى موسوعة جينيس.

وأكد ضابط البحرية المصرى السابق أن الغطسة المتعلقة باحتفالات افتتاح قناة السويس من المقرر أن يبدأ التجهيز لها فجر الثلاثاء المقبل، على أن يتم تنفيذها فى السابعة من صباح اليوم ذاته.

ضابط بحرية سابق ينهى استعداداته اليوم لأطول غطسة بقناة السويس الجديدة