محلب عن افتتاح قناة السويس: "لينا مدة مفرحناش وهنفرح يوم 6 أغسطس"

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية تعمل على تطهير البؤر الإرهابية بسيناء، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من الخطط التنموية لخدمة أبناء المحافظة بهدف توفير حياة أفضل لهم، وذكر قائلاً: "التواجد فى سيناء والمواجهة بها لن يكون أمنيًا فقط بل وتنمويًا".

وأضاف "محلب" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى عادل حمودة عبر فضائية "النهار"، أنه لا يوجد قلق أمنى خلال افتتاح قناة السويس الجديدة، وذكر قائلاً:"ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.. لا تقلق.. لينا مدة مفرحناش وهنفرح يوم الافتتاح".

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