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"العليا للانتخابات":لم نخطر بوفاة عدلى رضا ممثل لجنة رصد المخالفات الإعلامية

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"العليا للانتخابات":لم نخطر بوفاة عدلى رضا ممثل لجنة رصد المخالفات الإعلامية "العليا للانتخابات":لم نخطر بوفاة عدلى رضا ممثل لجنة رصد المخالفات الإعلامية
قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن وزارة التعليم العالى لم تخطر اللجنة بوفاة عدلى سيد محمد رضا، ممثل الوزارة فى لجنة رصد المخالفات الإعلامية التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات المقبلة، وتحليله وفق الأصول المهنية وتحديد ما يعد مخالفاً لها، وتقييم السلوك الإعلامى ومدى الالتزام بضوابط الدعاية المقررة، والتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية وتلقى تقارير المتابعة .

وأوضح "مروان" فى تصريحات خاصة للـ"اليوم السابع" بأن وزارة التعليم العالى ستقوم بترشيح شخص آخر لعضوية اللجنة خلفا لـ"عدلى رضا" الذى وافته المنية بعد ترشيح اسمه للجنة .
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