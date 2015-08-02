وزير الطيران يأمر بالتحقيق فى واقعة هبوط الطائرة الإيطالية اضطراريا

صرح مصدر مسئول بسلطة الطيران المدنى المصرى أن طائرة خفيفة من طراز SKYCAR إيطالية الجنسية، على متنها اثنان من الطيارين هبطت اضطرارياً خارج مدرج مطار الغردقة.

وأفاد المصدر بأن الطائرة كانت فى رحلة من لارناكا إلى المدينة المنورة مروراً بالغردقة للتزود بالوقود، وقد أبلغ قائد الطائرة برج مراقبة مطار الغردقة بوجود عطل بأحد محركى الطائرة فى الساعة 8 مساء اليوم الأحد، ولم يستطع الوصول إلى ممر مطار الغردقة وهبط بمنطقة رملية خارج أسوار المطار، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع هبوط الطائرة وتم نقل الطيارين إلى المستشفى للاطمئنان عليهما وهما فى حالة صحية جيدة.

وقد أمر وزير الطيران المدنى بدفع بفرق الإدارة العامة لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدنى ومفتشين من سلطة الطيران المدنى على الفور إلى موقع هبوط الطائرة للتحقيق فى الواقعة وبيان أسبابها الفنية.

هبوط اضطرارى لطائرة إيطالية على طريق أسفلتى بالقرب من الغردقة دون إصابات