مدير أمن الإسماعيلية الأسبق: تأمين خطوط سير الوفود الدولية المشاركة في حفل قناة السويس الجديدة فور وصولهم

أكد اللواء مصطفي ابو ليلة مدير امن الاسماعلية الاسبق خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أن الدولة أثبت قوتها في تأمين اي حدث مثلما حدث في المؤتمر الاقتصادي فقد تم غلق مدينة شرم الشيخ لتأمينها .

و أكمل أن التأمين في حفل قناة السويس الجديدة أصعب بسبب عدم وجود مطار في مدن القناة مما يفرض على الاجهزة الامنية عبء تأمين الطريق من مطار القاهرة الي مدينة الاسماعلية .

وأضاف أن وزارة الداخلية تفحص كافة الشقق المفروشة في مدينة الاسماعيلة ، والتأكيد على كافة الاجراءات التأمينية في محافظة الاسماعلية .

وأكمل أن وزارة الداخلية ألغت كافة الاجازات لافرادها لتأمين كافة محافظات الجمهورية تحسبا لاي أعمال عنف .

وأضاف أن تأمين حفل قناة السويس يتم عبر التنسيق بين كافة الاجهزة الامنية والمعلوماتية مثل المخابرات ووزارة الداخلية والقوات المسلحة .

واوضح أنه سيتم تأمين خطوط سير كافة الوفود الدولية المشاركة في حفل قناة السويس الجديدة .