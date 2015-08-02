الشركة القابضة للنقل: إيردادت قناة السويس ستصل إلى 13.5 مليار دولار عام 2020

أكد اللواء اركان حرب محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أنه من المتوقع أن تصل ايردادات قناة السويس لعام 2020 الي 13.5 مليار دولار .

وكشف يوسف عن الانتهاء من الدراسات حول 4 مشاريع لوجوستية حول قناة السويس الجديدة وتم الانتهاء من دراسات الجدوي ونتنظر موافقة الرئيس السيسي عليها .

وأضاف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري أن قناة السويس الجديدة لا تتضمن فترة انتظار بدلا من الانتظار 11 ساعة مثلما كان يحدث في القناة القديم ، ولو زاد عدد الحافلات عن 45 فمدة الانتظار لن تزيد عن 4 ساعات .

وتوقع يوسف زيادة عدد الحافلات التي ستمر عبر قناة السويس الجديدة لكن ليس بالشكل الكبير لان نسبة مصر في التجارة العالمية 20 % فقط .

وأكمل يوسف أن ميناء قناة السويس الجديدة ستساهم في تقوية الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وشدد يوسف على أهمية تنيمة محور قناة السويس حتي نساعد في زيادة الايردادت المتوقعة من قناة السويس الجديدة.