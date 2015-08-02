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سفیر إیران بالكویت: بلادنا ماضية بسياسة الانفتاح على دول الجوار العربى

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سفیر إیران بالكویت: بلادنا ماضية بسياسة الانفتاح على دول الجوار العربى سفیر إیران بالكویت: بلادنا ماضية بسياسة الانفتاح على دول الجوار العربى
قال السفير الإيرانى لدى الكويت على رضا عنایتى، إن بلاده ماضية فى سياسة الانفتاح على دول الجوار العربى، وتأمل فى بناء تعاون مشترك بعيدا عن الحروب والطائفية.

وأضاف عنایتي، فى بیان اليوم بمناسبة ذکرى انتهاء الغزو العراقى للكويت نقلت جانبا منه وكالة "إرنا" الإيرانية، "إذ نحتفل بالیوبیل الفضى لانتهاء الاحتلال العراقي، فأنا واثق من أننا بعد عقدین ونصف من الزمن سنحتفل وأولادنا بالیوبیل الذهبى ، ومن أن المنطقة ستشهد ازدهارا ویصبح العدوان جزءاً من الماضي".

وتابع " لكن هذا الأمر یتطلب منا جمیعاً من أصغر دولة فى المنطقة إلی أکبرها العمل الدؤوب لتنمیة الإقليم والنأى عن الحروب والفتن والطائفیة والشعبویة".
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