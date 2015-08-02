ومن الحب ما قتل..مصرع شاب وفتاة خنقا داخل سيارة أثناء موعد غرامى بالدقهلية

لقى شاب وفتاة مصرعهما أثناء مقابلتهما داخل سيارة ملاكى بجراج منزل الشاب بالدقهلية، وتلقى اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية إخطارا من المقدم أحمد راتب مفتش مباحث مركز طلخا يفيد بالعثور على جثة شاب وفتاة متوفيين داخل سيارة ملاكى بجراج بمدينة طلخا، وبالفحص تبين أن الجثة الأولى لشاب يدعى م.ط.ص 23 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية مقيم بنفس العنوان، والجثة الثانية لفتاة تدعى "ه.م.م" 22 سنة حاصلة على ثانوية عامة مقيمة دوران المجزر أول.

وكشفت التحريات وجود علاقة حب بين الاثنين، واتفقا على المقابلة داخل سيارته بالجراج، وأثناء تشغيل تكييف السيارة لمدة طويلة امتلأ الجراج بغاز ثانى أكسيد الكربون، وبعد أن غرقا فى النوم تعطل جهاز التكييف، وأصيبا باختناق وتوفيا داخل السيارة.