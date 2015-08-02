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محلب: الشعب المصرى قادر على بناء دولة حديثة والأمل يتحقق مع العمل الجاد

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محلب: الشعب المصرى قادر على بناء دولة حديثة والأمل يتحقق مع العمل الجاد محلب: الشعب المصرى قادر على بناء دولة حديثة والأمل يتحقق مع العمل الجاد
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الشعب المصرى قادر على بناء دولة حديثة، بعدما سجل مشروع القرن المتمثل فى حفر القناة الجديدة.

وأضاف محلب خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى عادل حمودة، عبر فضائية "النهار"، أن هذا المشروع لن يتكرر، باعتباره أكبر مشروع تكريك على مستوى العالم، مع إضافة مجرى مائى جديد للعالم أيضًا، مشيرًا إلى أن الكثير كان يراهن على استحالة أن يتم هذا المشروع فى عام، ولكن شعب العظيم استطاع من خلال رؤية قائد، وإرادة شعب، تحقيق هذا الحلم.

وأشار محلب إلى أنه على الرغم من التحديات التى كانت تواجه البلاد خلال العام الماضى، إلا أن ذلك لم يمنع القيادة والشعب، من إنجاز مشروعات عملاقة سكنية، وكهربائية، بالإضافة إلى إنجاز جزء كبير من الطرق، والسير فى خطة القضاء على فيروس "سى"، متابعًا: "مع العمل الجاد يتحقق الأمل".

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