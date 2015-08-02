بالصور.. "نيو إيجيبت" تحتفل بافتتاح قناة السويس فى تايم سكوير بأمريكا

احتفلت الجالية المصرية فى أمريكا، اليوم الأحد، ممثلة فى مجموعة نيو إيجيبت فى ميدان تايم سكوير أكبر ميادين نيويورك بافتتاح قناة السويس، التى تفتتح فى السادس من أغسطس، وذلك لتعبير المصريين المتواجدين هناك عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بهذا المشروع.

وقال ماجد أمين، منسق مجموعة نيو إيجيبت المصريين، إن الفرحة الغامرة بالنسبة للجميع كانت مفاجأة للكل وقد شاركت معظم الجالية المصرية فى أمريكا من جميع ولاياتها.

وأضاف أن الجميع كان يهتف "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر" ويحيا الجيش المصرى والشعب المصرى، وقد شارك فى الاحتفال أبناء الجالية وعدد من الأمريكان.

ودعا المصريون المتواجدون فى الخارج فى كل دول العالم العمل على التنسيق فى كل دولة للاحتفال بهذا الحدث العظيم وإظهار قوة المصريين فى العالم.

وأوضح أنه يفتخر بالرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش المصرى وجميع العاملين بمشروع قناة السويس الجديدة الذين يستحقون كل التقدير والاحترام، لالتزامهما بما يعدا به من وعود حقيقية وليست وعود براقة، مضيفا أن إنجاز هذا المشروع يؤكد عزيمة الشعب المصرى نحو تحقيق التقدم عندما تبذل الجهود الكبيرة لتحويل الحلم الى حقيقة .

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