براءة الإخوانى محمود عامر و27 آخرين من تهمة "اقتحام قسم أوسيم"

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، منذ قليل ببراءة 27 بينهم القيادى الإخوانى محمود عامر، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم"، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس 2013.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومحاولة اقتحام منشأة شرطية، وألقت قوات الأمن القبض على القيادى الإخوانى محمود عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على الأحداث.

وأحال المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، المتهمين إلى المحاكمة بتهم الانضمام للجماعة إرهابية والتحريض على القتل، ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل.