محلب:"مصر بإذن الله أم الدنيا"ومليون فرصة عمل بداية مشروع تنمية المحور

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن وجود رؤية قائد مع إرادة الشعب إضافة إلى 50% من القوة البشرية بالبلاد من الشباب يؤكد مواجهة أى تحدى وبناء وطن قوى،قائلاً:"الأيام بيننا سترون مصر بإذن الله دائماً قد الدنيا ومصر فعلاً هى قد الدنيا وأم الدنيا".

وأضاف "محلب" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى عادل حمودة عبر فضائية "النهار"، أن المشروع القادم لمصر والعالم كافة هو تنمية محور قناة السويس والذى سيعنى الكثير للشعب، موضحاً أن موقع القناة عبقرى يمكن من خلاله إقامة العديد من المشروعات الصناعية فى ظل توافر موارد بشرية وبنية تحتية قوية ما يعطى لنا مؤهلات نجاح فى تمركز العديد من الانشطة العالمية سواء تصنيع أو تجميع وخدمات لوجستية وخدمات موانئ وسياحة وغيرها وهذا يترتب عليه توفير قرابة مليون فرصة عمل مع بداية المشروع".

وشدد رئيس الوزراء على ان الناتج القومى سيحقق ارقام عالية فى الفترة المقبلة بعد جعل محور قناة السويس منطقة مستدامة".

- محلب: الشعب المصرى قادر على بناء دولة حديثة والأمل يتحقق مع العمل الجاد