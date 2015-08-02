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كيرى يسلم السيسى رسالة من أوباما لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات المشتركة

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم، جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، ومن الجانب الأمريكى سفير الولايات المتحدة بالقاهرة "ستيفن بيكروفت"، وكبير مديرى مجلس الأمن القومى "روبرت مالى".

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير الأمريكى سلم الرئيس رسالةً من الرئيس "أوباما" أكد خلالها على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة التى تهدد مصالحهما، معرباً عن أمله فى أن يضع الحوار الاستراتيجى بين البلدين إطاراً لتعميق التعاون بينهما فى كافة المجالات، وأن يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة التى تنشدها وفى إثراء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن مساهمة الولايات المتحدة فى تحقيق نجاح واستقرار مصر والمنطقة، معرباً عن استعداد الشركات الأمريكية للمشاركة فى دفع عملية التنمية التى تشهدها مصر.

وأعرب الوزير الأمريكى خلال اللقاء عن ارتياحه لنتائج جولة الحوار الاستراتيجى التى عُقدت اليوم بين البلدين، منوهاً إلى اهتمام بلاده باستئناف هذا الحوار مع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وحرصاً من الولايات المتحدة على التشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية للاستفادة من خبرتها العميقة واستثماراً لدورها الرائد إقليمياً وكونها محوراً لارتكاز المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب عن تقديره لرسالة الرئيس الأمريكي، مؤكداً حرص مصر على تنمية وتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين على الصعيدين الثنائى والإقليمي. ونوّه الرئيس إلى أهمية العمل المشترك بين البلدين من أجل تحقيق التنمية والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بما يساهم فى تحقيق التقدم والرخاء لشعوبها.


>- بالفيديو والصور.. جون كيرى يحدد 5 خطوات للتعاون فى الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى ويؤكد: العلاقة بين القاهرة وواشنطن قائمة على المصالح المتبادلة.. شكرى: بدأنا مرحلة جديدة ترسخ للديمقراطية والحرية
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اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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