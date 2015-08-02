الزمالك بلا قائد في قائمة مباراة التتويج

أعلن جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة تضم 18 لاعبا لخوض لقاء وادي دجلة الأخير في الدوري المصري يوم الأثنين.

وتقام المباراة في السابعة والنصف مساء باستاد بتروسبورت وتشهد تسلم الزمالك لدرع المسابقة.

ويغيب أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك لطرده أمام طلائع الجيش لكن فيريرا اختار 18 اسما لخوض أخر مباريات الفريق في البطولة التي سيتوج بدرعها بعد المباراة.

ودخل الزمالك القائمة وتضم ست مهاجمين وثنائي قلبي دفاع فقط في غياب علي جبر ومحمد كوفي.

وخلت القائمة من قادة الفريق إبراهيم صلاح أو حازم إمام أو عمر جابر أو أحمد عيد عبد الملك.

والتالي القائمة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمد أبو جبل

الدفاع: إسلام جمال - أحمد دويدار - حمادة طلبة - صالح موسى - أحمد سمير

الوسط: طارق حامد - أحمد توفيق - محمد خليفة - معروف يوسف - مصطفى فتحي

الهجوم: خالد قمر - باسم مرسي - عبد الله سيسيه - محمد عبد المجيد - يوسف أوباما - أحمد علي