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كهربا: تعرضت لضغوط عديدة.. لكن التزمت بكلمتي مع الزمالك

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كهربا: تعرضت لضغوط عديدة.. لكن التزمت بكلمتي مع الزمالك كهربا: تعرضت لضغوط عديدة.. لكن التزمت بكلمتي مع الزمالك

حدد محمود عبد المنعم كهربا مهاجم إنبي ثلاثة أهداف يسعى لتحقيقها عقب انتقاله رسميًا إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال المهاجم الدولي الشاب: "أتمنى مساعدة الزمالك على الاحتفاظ بلقب الدوري".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أسعى أيضًا لاستمرار تواجدي بالمنتخب الأول والأوليمبي، لأنه سيساعدني كثيرًا".

وأوضح: "وقعت على عقد مدته 4 سنوات، وتعرضت لضغوط عديدة في الأيام الثلاثة الأخيرة".

وأشار إلى أنه تردد كثيرًا في الأيام الأخيرة على توقيع الاستغناء الخاص به، لأنه كانت لدي عروض أخرى.

وأتم كهربا: "ولكن التزمت في النهاية بكلمتي مع مسؤولي الزمالك".

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