الزمالك: أهداف كهربا الأوليمبية ضاعفت من صعوبة إتمام الصفقة

وجد مسئولي نادي الزمالك صعوبة كبيرة في إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم إنبي بسبب تألق اللاعب في الفترة الأخيرة.

وقال أحمد مرتضى منصور: "هذه الصفقة أتعبتنا كثيرًا، اتصلت على وكيله لإبلاغ كهربا بالتوقف عن تسجيل الأهداف".

وأضاف عضو إدارة الزمالك: "أهداف كهربا مع المنتخب الأوليمبي، دفعت مسؤولي إنبي لرفع سعره أثناء المفاوضات".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "الانضمام للزمالك شرف لكهربا، لأنه انتقل إلى أكبر ناد في مصر وأفريقيا".

وأتم أحمد مرتضى: "أتمنى التوفيق لكهربا، وأن يساعد الفريق في الاحتفاظ بلقب الدوري".