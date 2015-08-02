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البطل الأوليمبي هشام مصباح يستعد لأولمبياد 2016 في البرازيل‎

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البطل الأوليمبي هشام مصباح يستعد لأولمبياد 2016 في البرازيل‎ البطل الأوليمبي هشام مصباح يستعد لأولمبياد 2016 في البرازيل‎

هشام مصباح

أجرى هشام مصباح البطل الأولمبي صاحب برونزية بكين للجودو فحوصات وإجراءات طبيه داخل مستشفيات اندلسية استعداداً للتأهيل في لأولمبياد عام 2016 في ريدجنيرو، البرازيل. وقد حصل ” هشام مصباح ” على برونزية أوليمبيا بكين للجودو لعام ٢٠٠٨ في الصين وحاصل على المركز الثالث لعام 2009 والمركز الأول لعام 2012 على مستوى العالم، ولقب بطل الأولمبي لأفريقيا 13 مرة

والجدير بالذكر أنه قد تعرض لأصابه اثناء التمرينات اخضعته لعمليه برباط الكتف ويمارس العلاج طبيعي استعداداً للتأهيل لأولمبياد عام 2016 في ريدجنيرو، البرازيل.

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