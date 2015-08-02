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فيديو وصور – “ONTV” شريك إعلامي لاحتفالية منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي للالتهابات الكبدية

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فيديو وصور – “ONTV” شريك إعلامي لاحتفالية منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي للالتهابات الكبدية فيديو وصور – “ONTV” شريك إعلامي لاحتفالية منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي للالتهابات الكبدية

جانب من تغطية الاحتفالية

أقامت منظمة الصحة العالمية احتفالية بالقلعة بمناسبة اليوم العالمي للالتهابات الكبدية لأول مرة في ، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، ووزير خالد الحنفي والدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية وعدد من أطباء الكبد، بدعم قنوات “ONTV” كشريك إعلامي.

من جانبه قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إنها حرب نعلنها ضد فيروس سى. وأشار محلب إلى مطالبة الرئيس بأن تشارك شركات الأدوية في علاج مليون مريض وبالتالي استجابت الشركات بالمساهمة بنسبة 25% حتى الآن.

وفي نهاية كلمته، قال محلب، “أتوجه بالشكر لكل من ساهم فى الحملة القومية للتخلص من فيروس سي، وأضاف قائلًا أن سبب زيارتي للمستشفيات هو التخلص من فيروس سي لأن صحة المواطن المصري تستحق أن نخلص في أداء عملنا”.

وأشارت الدكتورة منال حمدي أستاذ طب الأطفال وعضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية خلال لقائها في برنامج “مباشر من العاصمة” المذاع على قناة “ONTV”؛ بأننا نحصل على العلاج الخاص بأمراض الكبد بنسبة 1% من سعره الدولي، وبذلك نعد أول دولة تحصل على هذا العقار بهذا السعر”.

كما قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية خلال لقاءه لبرنامج “مباشر من العاصمة”، “أنه تم علاج 135 ألف مريض من فيروس سي، موضحًا أن نسبة الاستجابة كانت 93%، ونسبة الشفاء الكامل 86% للمرضى الذين يعانون من التليف الكبدي، والذين لم يكن لهم علاج في السابق، وحاليًا نقوم بعمل مسح لجميع فئات المرضى، وسيتم الإعلان عن نتائج العلاج فى جميع المراحل المقبلة”.

وأكد دوس أنه تم عمل مسح شامل لفيروس سي، وتم إنشاء 50 مركزًا على مستوى الجمهورية ونتوقع علاج 300 ألف مريض خلال عام 2015، موضحًا أنه تم إجراء مسح تبين فيه أن هناك 7% كنسب الإصابة بفيروس سي في الفئة العمرية ما بين 15 و59 سنة، ونسبة الإصابة على مستوى الجمهورية هي 5%.

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