رئيس توجو يشكر السيسى على دعوته للمشاركة فى افتتاح قناة السويس

>قال السفير المصرى فى توجو، كريم شريف، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن الرئيس التوجولى، فاورى جناسينبى، التقاه مساء أمس السبت، وبرفقته كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء التوجوليين، لتسليمه رسالة خطية منه للرئيس السيسى تتضمن شكره على الدعوة الكريمة للمشاركة فى افتتاح توسعة قناة السويس.

وفى السياق، كان السفير المصرى إلتقى برئيس الوزراء التوجولى الجديد كلاسو، مساء الجمعة، وبرفقته كل من الدكتور محمد جاد المشرف على القوافل الخارجية بوزارة الصحة المصرية ومبعوث وزير الصحة والعضو المنتدب لشركة المقاولون العرب - توجو، المهندس محمد عبد الحميد، حيث نقل إليه تحيات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء وتهانيه بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، كما تناول اللقاء سبل دعم العلاقات الثنائية المصرية /التوجولية فى شتى المجالات، وبصفة خاصة المجال الصحى والدوائى ، بغية وضع خطة طريق مستقبلية للتواجد الصحى والطبى والدوائى المصرى بتوجو خلال الفترة القادمة تأسيسا على ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس التوجولى بالسيد رئيس مجلس الوزراء فى ملابو منذ أسبوعين.

و سبق هذا اللقاء، اجتماع مطول مع وزير الصحة التوجولى فى ذات الصدد، حيث تم الإتفاق خلاله على موافاة الجانب التوجولى بمشروع مذكرة تفاهم فى المجال الطبى والدوائى ليتم تنقيحها وتجهيزها للتوقيع خلال زيارة الرئيس التوجولى القادمة للقاهرة لحضور إفتتاح أعمال توسعة قناة السويس الجديدة، فضلا عن الإتفاق على تعزيز التدريب وتبادل الخبرات سواء مباشرة مع وزارة الصحة أو من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

تجدر الإشارة إلى احتفال السفارة بعيد ثورة 23 يوليو المجيدة وهو ما أكده ممثل الحكومة التوجولية فى كلمته، مؤكدا على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد حالة من التطور الملموس، وهو ما سيتم البناء عليه خلال الزيارة القادمة للرئيس التوجولى إلى مصر والتى يأمل من خلالها فى بدء صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

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