الحوثى: التطورات الأخيرة فى محافظة عدن "انتصار محدود" سيتم تعويضه

وصف زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية عبدالملك الحوثى مساء اليوم الأحد، التطورات الأخيرة فى مدينة عدن، جنوبى اليمن، بـ "الانتصار المحدود" للتحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية

وقال الحوثى فى خطاب تلفزيونى بثته قناة المسيرة التلفزيونية، التابعة للحوثيين، مساء اليوم الأحد، إنه وبالرغم من كل ما حدث فى عدن، فإن هذه التطورات لا تمثل إلا حدثا جزئيا عارضا لم يؤد إلى حسم المعركة.

وأضاف الحوثى: "ليس هناك ما يدعو للقلق إزاء هذه التطورات، ولكن النظام السعودى عمل على تهويل الأمور فى عدن لكسر ثبات الشعب اليمنى ضمن الحرب النفسية التى يستخدمها فى اليمن"، مشيرا إلى أن جماعته ستقوم بتعويض ما حدث فى عدن فى المستقبل .

وبرر الحوثى استعادة المقاومة الشعبية السيطرة على كافة المديريات فى عدن بالقول "جاء تحقيق تلك الخطوة فى ظرف شهد بعض التساهل من اللجان الشعبية والجيش بعد الإنتصارات التى تم تحقيقها، إضافة إلى عودة العديد من أفراد اللجان الشعبية لزيارة أهاليهم خلال عيد الفطر".

وقال الحوثى، إن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية سخر إمكانات هائلة من أجل تحقيق "مخططاتهم فى مدينة عدن" .

وأشار الحوثى إلى أن تلك التطورات لا تمثل مكسباً حقيقياً للتحالف العربى بقدر ماهى انزلاق حقيقى له فى "مستنقع كبير لأنه كل ما إسترسلت السعودية فى عملياتها فهى تستنزف نفسها، ويتدهور اقتصادها، ويتفكك نسيجها الاجتماعى، وستخسر فى نهاية المطاف " .

وذكر الحوثى إن "الخيارات الإستراتيجية" التى ستتخذها جماعته باتت ملحة فى هذه الفترة، إلا أنه لم يورد أى تفاصيل عن هذه الخيارات.

وأوضح الحوثى أن المملكة العربية السعودية تهدف إلى السيطرة على بعض المناطق فى اليمن والإستفادة المباشرة منها بسبب الموقع الجغرافى المتميز لليمن.

وقال، "هم يسعون إلى إذلال اليمن وإيصاله إلى الانهيار، وهذا ما توضحه مواقف النظام السعودى وليس كما يقال بأنه من أجل ضمان أمن المملكة العربية السعودية لأن أمن المملكة لا يحتاج لكل هذا".

ولفت الحوثى إلى إن الحلول السياسية للأزمة الراهنة فى اليمن لا زالت متاحة ومرحب بها فى أى وقت، محذرا النظام السعودى من خلق أى عوائق لمنع اليمنيين من أداء فريضة الحج فى هذا العام.

ودعا الحوثى أنصاره إلى الثبات فى معركتهم "المقدسة" فى الدفاع عن بلادهم وخوض معركة الشرف، والتحرك الجاد فى كل الاتجاهات ورفد الجبهات الداخلية بالمقاتلين.

ويأتى هذا الخطاب بعد قيام نائب الرئيس اليمنى خالد بحاح، أمس السبت، بزيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات إلى مدينة عدن، بعد إعلان المقاومة الشعبية تحرير مدينة عدن من مسلحى الحوثي.

>