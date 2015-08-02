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الخارجية الإسرائيلية: سنقدم الجناة المسئولين عن حرق الرضيع للمحاكمة

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الخارجية الإسرائيلية: سنقدم الجناة المسئولين عن حرق الرضيع للمحاكمة الخارجية الإسرائيلية: سنقدم الجناة المسئولين عن حرق الرضيع للمحاكمة
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيفى حطبولى أرسلت برقية عزاء إلى وزير شئون المفاوضات د.صائب عريقات، تستنكر فيها استهداف المستوطنين اليهود للفلسطينيين فى قرية دوما.

وأضافت الإذاعة أن "حطبولى" أكدت لعريقات رفض الإسرائيلية لهذا العمل، وأن الحكومة ستقدم الجناة إلى المحاكمة.

وأوضحت الإذاعة أن المسئولة الإسرائيلية قالت إن القيادة السياسية فى الجانبين تتحمل المسئولية كاملة فى التعاون من أجل تقليل التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت مجموعة من المستوطنين ألقوا عبوات حارقة على منزل عائلة "الدوابشة" بجنوب نابلس أسفرت عن وفاة رضيع بعد تفحمها وإصابة آخرين.

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مصر 365

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