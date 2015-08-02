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بالصور.. محافظ الإسكندرية يكرم المتطوعين بحملة «آمان زي زمان»

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بالصور.. محافظ الإسكندرية يكرم المتطوعين بحملة «آمان زي زمان» بالصور.. محافظ الإسكندرية يكرم المتطوعين بحملة «آمان زي زمان»

جانب من التكريم

كرم اليوم هاني المسيري – محافظ اﻹسكندرية المتطوعين بحملة اسكندرية آمان زى زمان بمركز الإبداع وذلك لمجهوداتهم لمكافحة ظاهرة التحرش بشوارع محطة الرمل خلال عيد الفطر المبارك.

كانت قد قدمت مدينة الاسكندرية خلال أيام عيد الفطر نموذجا احترافيا لمكافحة التحرش حيث تم ضبط 5 حالات تحرش فقط وقد تم التعامل معها من خلال أفراد الحملة وبذلك تعتبر الإسكندرية المحافظة رقم 1 في مكافحة التحرش وسط محافظات الجمهورية.

وبدأت حملة اسكندرية امان زى زمان بالعمل منذ 5 سنوات على ظاهرة التحرش باعتبارها ظاهرة منافيه للأخلاق وذلك من خلال تكوين فرق لتنبيه الشارع السكندري بخطورة هذه الظاهرة وذلك من خلال تدريب وتأهيل متطوعين ببرامج تستمر لمدة 16 ساعة لمدة 4 ايام وفى اليوم الأول يتم تدريب المتطوع على نفسيا على كيفية التعامل مع المتحرش والفتاة نفسيا دون استخدام العنف وفي اليوم الثاني تدريب المتطوع على مهارات الإقناع والإجراءات القانونية التي تتبع في مثل هذه الظروف أما اليوم الثالث من التدريب يتم التدريب على التدخل السريع وكيفية السيطرة على الحالة دون عنف وفي اليوم الرابع يتم النزول للشارع للتدريب العملى وخلال أيام العيد تم النزول بشارع فؤاد و صفية زغلول و سعد زغلول بعد أن تم التنظيم مع مديرية الأمن وفرق الجوالة لدعم الحملة .

وخلال ايام الحملة تم عمل توعية نفسية نفسية للفتايات والشباب والأطفال وقد لوحظ وجود تجاوب من قبل الأمهات كما أن الشباب أرادوا التطوع في الحملة وقد وجه أعضاء الحملة الشكر لكل من قدم يد العون في إنجاح الحملة .

بدأ المحافظ كلمته بقول الله تعالى( أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) وذكر بأن التحرش لم يكن موجود من 30 عام كان مجرد معاكسه وكان الولد يعاقب بقص شعره .وبعد أن نجحنا خلال أيام العيد يجب أن نستمر ونعمل فرق تدريب لنغطي بهل الاسكندرية كما وجه الشكر لرجال الامن والمركز القومى للمرأة على تعاونهم وطالب أعضاء الحملة يوضع ورقة عمل لكى يستمر العمل وتكوين فرق لتعود الاسكندرية زى زمان خالية من التحرش.

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