بالصور.. آخر مستجدات البحث عن الغريقين الإماراتيين

أكدت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عمان الشقيقة ، قبل قليل أن عمليات البحث عن الشقيقين الإماراتيين الغريقين في ولاية مرباط بمحافظة ظفار ماتزال مستمرة ، كاشفة عن أن مساحة البحث امتدت لـ 208 كيلو متر .

جاء ذلك بعد عدة سعات من اعلان أسرة الغريقين أنها ستعود من السطلنة وانها ستبدا بتقبل المواسين في منزلها بمدينة العين اعتبار من يوم غد الأثنين .

وقال الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف العمانية في حسابها الرسمي على تويتر : " لازالت جهود البحث مستمرة عن المفقودين بولاية مرباط حيث امتدت مسافة البحث لمسافه بلغت ٢٠٨ كم " .

وأكد محمد سرور بن شهوان الظاهري ، والد الغريقين للـ " البيان " أن العائلة قررت رسمياً اعتباراً من صباح يوم الاثنين تقبل المواساة بالفقدين عبد الله ومنصور، اللذان غرقا في بحر عمان على شواطئ منطقة الدمر بولاية مرباط بعد انقضاء عشرة أيام بالبحث المستمر بكافة الإمكانات المتاحة.

وقال انه رغم التشبث بالأمل ، إلا أن العائلة إ تخذ قرارها مؤمنة بالله وقضائه وقدره ،وذلك بعد التنسيق مع عمهما علي الظاهري المتواجد منذ يوم الحادث في سلطنة عمان للأشراف المباشر على عمليات البحث التي تقوم بها السلطات العمانية وعدد من أبناء المنطقة.

واضاف: " أحتسب ابنائي عند العلي القدير ،رجيا أن يتقبلهما في واسع رحمته ، مؤكدا في الوقت نفسه ايمانه وايمان اسرته الكريمة بالقضاء والقدير، فتلك كانت مشيئة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله ،وإنا لله وانا إليه راجعون ".

واشار إلى إن العائلة سوف تتقبل المواساة من الأخوة المواطنين والأصدقاء والمحبين في منزل جد الفقيدين ، سرور بن شهوان الظاهري في منطقة عشارج.

كما أكد عم الغريقين، انه وبعد التشاور مع افراد العائلة والجهات الرسمية المختصة في سلطنة عمان، تقرر أن تبدأ العائلة بتقبل المواساة بعد نفاذ الجهود خلال الأيام الماضية بالأمل بالعثور عيلهما أحياء، على ان تتواصل جهود البحث عن الجثث حسب المعتاد في تلك الظروف ، وان المتواجدين منذ يوم الحادث في مرباط سوف يعودون مساء اليوم إلى مدينة العين للمشاركة في تقبل المواساة، والتي لم تتوصل إلى نتيجة رغم الجهود المكثفة التي تم القيام بها على مدار عشرة أيام متواصلة.

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