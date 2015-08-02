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بالفيديو - فينجر يتجاهل مورينيو والأخير يفسر سبب إعطاء ميداليته لطفل أرسنالي

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بالفيديو - فينجر يتجاهل مورينيو والأخير يفسر سبب إعطاء ميداليته لطفل أرسنالي بالفيديو - فينجر يتجاهل مورينيو والأخير يفسر سبب إعطاء ميداليته لطفل أرسنالي

تجاهل آرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال مصافحة جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي سواء قبل بداية المباراة أو بعدها.

أرسنال توج رسميا بطلا للدرع الخيرية بعد الفوز على تشيلسي 1-0. (طالع التفاصيل)

وبعد المباراة وقف جوزيه مورينيو لإلقاء التحية على لاعبي أرسنال قبل أن يتجاهله فينجر.

وأثناء دخوله إلى غرف خلع الملابس ألقى مورينيو ميداليته الفضية إلى طفل من قبل مشجعي أرسنال.

شاهد اللقطة

وتحدث مورينيو عن الواقعة قائلا: "أنا لا أحتفظ بالميداليات عندما أفوز فما بالك عندما أخسر. ولذلك أعطيتها لللطفل".

وأضاف "أما بخصوص عدم مصافحة فينجر. فعليكم بإلقاء السؤال عليه وليس علي".

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فيديو اليوم السابع

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