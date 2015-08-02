أخبار عاجلة

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشيلسي قد يحرم صلاح من مواجهة برشلونة

Google+ Print
تشيلسي قد يحرم صلاح من مواجهة برشلونة تشيلسي قد يحرم صلاح من مواجهة برشلونة

قد يحرم تشيلسي لاعبه السابق محمد صلاح الذي يبقى على بعد خطوة من الانضمام لروما من مواجهة برشلونة وديا يوم الأربعاء.

صلاح الذي عبر الكشف الطبي لروما بنجاح ينتظر تقديمه رسميا كلاعب في صفوف فريق العاصمة الإيطالية، ولكن متى يتم ذلك؟ فقد وقف فيورنتينا عائقا أمام إتمام الصفقة بشكل طبيعي.

إذ يتمسك فيورنتينا بحقوقه في لاعبه السابق صلاح الذي وقع عقدا في فبراير الماضي ينص على استمراره في الفريق لموسم جديد، ويرفض إرسال البطاقة الدولية إلى تشيلسي.

وأكدت فوسجيلاروسو الإيطالية يوم الأحد أن تشيلسي يريد تفادي المشاكل القانونية مع فيورنتينا، بعدما طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بطاقة دولية مؤقتة لصلاح من أجل إرسالها لنادي روما ليتمكن اللاعب من التدرب مع زملائه والمشاركة في المباريات.

رد الاتحاد الدولي بالبطاقة الدولية المؤقتة قد يصل يوم الاثنين لكن تشيلسي يريد الانتظار حتى يوم الأربعاء موعد مباراته الودية مع فيورنتينا في لندن للجلوس مع مسؤولي الفيولا للوصول لحل ودي.

تقارير - بفرمان من تشيلسي .. صلاح يتدرب سرا في روما وتأخر إعلان الصفقة

وأشارت بعض التقارير الإيطالية إلى أن البطاقة الدولية المؤقتة ستصل إلى تشيلسي يوم الاثنين، ثم يرسلها على الفور لروما ليتم تقديم اللاعب.

فيما أكدت تقارير أخرى إلى أن الأمر لن يجد طريقه للحل قبل يوم 14 أغسطس الجاري.

بينما يلاقي برشلونة وديا يوم الأربعاء، وفي حالة وصول البطاقة الدولية يوم الاثنين وإرسالها لروما سيتمكن لاعب المقاولون السابق من المشاركة أمام رفاق ليونيل ميسي.

أما في حالة عدم وصولها فأن مباراة صلاح الأولى بقميص روما ستكون ضد سيفيليا وديا يوم 14 أغسطس.

صلاح: لا أستطيع الانتظار لبدء مشواري مع روما

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل