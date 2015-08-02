تشيلسي قد يحرم صلاح من مواجهة برشلونة

قد يحرم تشيلسي لاعبه السابق محمد صلاح الذي يبقى على بعد خطوة من الانضمام لروما من مواجهة برشلونة وديا يوم الأربعاء.

صلاح الذي عبر الكشف الطبي لروما بنجاح ينتظر تقديمه رسميا كلاعب في صفوف فريق العاصمة الإيطالية، ولكن متى يتم ذلك؟ فقد وقف فيورنتينا عائقا أمام إتمام الصفقة بشكل طبيعي.

إذ يتمسك فيورنتينا بحقوقه في لاعبه السابق صلاح الذي وقع عقدا في فبراير الماضي ينص على استمراره في الفريق لموسم جديد، ويرفض إرسال البطاقة الدولية إلى تشيلسي.

وأكدت شبكة فوسجيلاروسو الإيطالية يوم الأحد أن تشيلسي يريد تفادي المشاكل القانونية مع فيورنتينا، بعدما طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بطاقة دولية مؤقتة لصلاح من أجل إرسالها لنادي روما ليتمكن اللاعب من التدرب مع زملائه والمشاركة في المباريات.

رد الاتحاد الدولي بالبطاقة الدولية المؤقتة قد يصل يوم الاثنين لكن تشيلسي يريد الانتظار حتى يوم الأربعاء موعد مباراته الودية مع فيورنتينا في لندن للجلوس مع مسؤولي الفيولا للوصول لحل ودي.

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وأشارت بعض التقارير الإيطالية إلى أن البطاقة الدولية المؤقتة ستصل إلى تشيلسي يوم الاثنين، ثم يرسلها على الفور لروما ليتم تقديم اللاعب.

فيما أكدت تقارير أخرى إلى أن الأمر لن يجد طريقه للحل قبل يوم 14 أغسطس الجاري.

بينما يلاقي برشلونة وديا يوم الأربعاء، وفي حالة وصول البطاقة الدولية يوم الاثنين وإرسالها لروما سيتمكن لاعب المقاولون السابق من المشاركة أمام رفاق ليونيل ميسي.

أما في حالة عدم وصولها فأن مباراة صلاح الأولى بقميص روما ستكون ضد سيفيليا وديا يوم 14 أغسطس.

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