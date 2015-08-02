جون كيري يغادر القاهرة بعد لقاء «السيسي» متجهًا للدوحة

غادر مطار القاهرة الدولي وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والوفد المرافق له بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، ألتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره المصري سامح شكري لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والمشاركة في الحوار الاستراتيجي بحضور ممثلي الوزارات والإدارات المعنية بالعلاقات المصرية الأمريكية.

وجرى تناول القضايا الإقليمية والدولية مثل الإرهاب والاتفاق النووى الإيراني، وتوسعة مجلس الأمن والأوضاع فى ليبيا واليمن والعراق وسوريا والأوضاع في القارة الإفريقية.

وأكد «كيري» أن مصر تحاول تحقيق التوازن بين محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وأن بلاده تدعم مصر في محاربتها للإرهاب، مشيدًا بإصرار مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية في الفترة المقبلة، كما قدم التهنئة للرئيس السيسي وشكري بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة.

وتوجه كيري عقب زيارته لمصر إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ للقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الاتفاق النووى الإيراني في أول اجتماع من نوعه بعد توقيع الاتفاقية.