أهالي الرمل بالإسكندرية: انتشار سرقات عددات المياه و«الشرطة» لا تهتم

أبدى عددًا من مواطني مدينة الاسكندرية بدائرة قسم شرطة الرمل أول، استيائهم الشديد جراء انتشار سرقات عدادات المياه بدائرة القسم في ظاهرة تثير الكثير من التسأولات عن الدور الأمني المنوط بالأجهزة الامنية للحفاظ على الأمن بدائرة القسم، فضًلا عن طريقة المعاملة التي يلقها البعض منهم من افراد الشرطة عند التوجه للقسم لتحرير محضر بالواقعة؛ ليس من أجل ضبط مرتكبي واقائع السرقات وإنما اثبات حالة لتمكينهم من التقدم بطلب لتركيب عداٍد جديد.

ورى عميد متقاعد بالقوات المسلحة، لـ «أونا» أنه قرابة أسبوع مضى، فوجئ بسرقة عداد المياه الخاص بصيدليه يمتلكها بدائرة القسم، و ايضًا سرقة عداد خاص بشقة أحد سكان العماره، وعليه قام بتحرير محضر بقسم الشرطة، وتوجه إلى مقر شركة المياه لتقديم طلب تركيب عداٍد آخر.

وبداخل مقر شركة المياة كانت الكارثة، وجد نفسة مضطرا لانتظار دورة لتقديم الطلب وسط عدد من الأهالي، وبالاستفسار عن سبب تواجد هذا الكم من الناس، أكد له أحد العاملين أن حوالي 80 % من العملاء الموجودين لتقديم طلبات تركيب، تعرضوا لسرقة عدادات المياه الخاصة بهم.

فيما روت سيدة “كبيرة السن”، ممن تعرضوا للسرقة معانتها، قالت “حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن سرق و فى كل العاملين بقسم الشرطه” – على حد تعبيرها- فبعدما ذهبت لتحرير محضر داخل قسم الشرطة بواقعة السرقة، فاذا بها تلقى كمًا من “البهدله” و اﻹهانات،بعدما أجلسوها وسط المجرمين و المشبوهين ومعاملتها بمنتهى السوء وكأنها من عتيدي الإجرام دون الرأفة بسنها ومظهرها الوقور.

وناشد المواطنين وزير الداخلية ومساعده لأمن الاسكندرية ومحافظ الاسكندرية بحث هذه الظاهرة والوقوف على أسباب انتشارها والتأكيد علي حسن معاملة الشرطة للمواطنين.