محافظ الأقصر يبحث التوسع في إنشاء فروع للشركة المصرية لتجارة الجملة

بحث محمد بدر محافظ الأقصر مع اللواء أيمن سالم مساعد وزير التموين ورئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، خطة التوسع في إنشاء فروع للشركة المصرية لتجارة الجملة وتطوير أسلوب عملها بالمحافظة .

وناقش المحافظ مع مساعد وزير التموين خلال الإجتماع الذي عقده بديوان عام محافظة الأقصر اليوم الأحد وحضره عدد من قيادات وزارة التموين ووكيل وزارة التموين بالأقصر عبد المنعم السباعي وسيد الطاهر وكيل المديرية والعميد أحمد طارق مدير المتابعة الميدانية والمهندس محسن مصطفي مدير ادارة الاملاك الاماكن المقترحة بالمحافظة لانشاء فروع للشركة تغطي كافة انحاء محافظة الاقصر وكذلك توفير السلع داخل المجمعات الاستهلاكية .

كما بحث المحافظ المشاكل الخاصة بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة لوضع حل لها وتذليل كافة العقبات التي تقف عائقاً امام سير عمل منظومة التموين بالاقصر .

من جانبه قام مساعد وزير التموين يرافقه مسئولي مديرية تموين الاقصر بجولة علي الاماكن المقترحة لانشاء فروع للشركة وكذلك المجمعات الاستهلاكية حيث تابع صرف النقاط التموينية للمواطنين وتوفير السلع بالمجمعات ولدي التجار وتفقد مدي انتظام سير العمل بمجمعات بالأقصر