أخبار عاجلة

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ الأقصر يبحث التوسع في إنشاء فروع للشركة المصرية لتجارة الجملة

Google+ Print
محافظ الأقصر يبحث التوسع في إنشاء فروع للشركة المصرية لتجارة الجملة محافظ الأقصر يبحث التوسع في إنشاء فروع للشركة المصرية لتجارة الجملة

جانب من الاجتماع

بحث محمد بدر محافظ الأقصر مع اللواء أيمن سالم مساعد وزير ورئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، خطة التوسع في إنشاء فروع للشركة المصرية لتجارة الجملة وتطوير أسلوب عملها بالمحافظة .

وناقش المحافظ مع مساعد وزير التموين خلال الإجتماع الذي عقده بديوان عام محافظة الأقصر اليوم الأحد وحضره عدد من قيادات وزارة التموين ووكيل وزارة التموين بالأقصر عبد المنعم السباعي وسيد الطاهر وكيل المديرية والعميد أحمد طارق مدير المتابعة الميدانية والمهندس محسن مصطفي مدير ادارة الاملاك الاماكن المقترحة بالمحافظة لانشاء فروع للشركة تغطي كافة انحاء محافظة الاقصر وكذلك توفير السلع داخل المجمعات الاستهلاكية .

كما بحث المحافظ المشاكل الخاصة بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة لوضع حل لها وتذليل كافة العقبات التي تقف عائقاً امام سير عمل منظومة التموين بالاقصر .

من جانبه قام مساعد وزير التموين يرافقه مسئولي مديرية تموين الاقصر بجولة علي الاماكن المقترحة لانشاء فروع للشركة وكذلك المجمعات الاستهلاكية حيث تابع صرف النقاط التموينية للمواطنين وتوفير السلع بالمجمعات ولدي التجار وتفقد مدي انتظام سير العمل بمجمعات بالأقصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة