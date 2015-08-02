محافظ الإسكندرية يلتقى مع وزير الإسكان لبحث مشكلة غرق منطقة الفلكى غداً

صرح هاني المسيري م- حافظ الإسكندرية اليوم أنه سيم غدًا الإثنين عقد لقاء موسع مع وزير الإسكان لبحث مشاكل الصرف الصحي وطرح مشكلة الصرف الصحي الخاص بمنطقة الفلكي على رئيس الوزراء بمجلس المحافظين غدا لحل مشكلة تلك المنطقة واستكمال مشروع الصرف الصحي بالمنطقة والذي تسببت التجاوزات الكبيرة في المباني المخالفة به بعدم استكمال مشروع الإخلال والتجديد لشبكة الصرف الصحي بسبب الضغط على الشب كة القديمة.

مشيرًا إلى أن شركة الصرف الحي بالإسكندرية برئاسة اللواء بسري هنري قامت بضخ 3 “طلمبات” لشفط المياه، وأكد المسيري أنه سيتم حل المشكلة فورا عقب اجتماعه غدًا.