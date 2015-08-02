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بالفيديو - رونالدينيو يبدأ وصلة سحر جديدة مع فلومينيزي

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بالفيديو - رونالدينيو يبدأ وصلة سحر جديدة مع فلومينيزي بالفيديو - رونالدينيو يبدأ وصلة سحر جديدة مع فلومينيزي

(إفي): خاض النجم المخضرم رونالدينيو أولى مبارياته مع ناديه الجديد فلومينينزي مساء السبت بانتصار على جريميو بهدف نظيف ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وشارك لاعب برشلونة السابق وأفضل لاعب في العالم في 2005 في دقائق المباراة التسعين وكان له دور أساسي في الكرة التي سجل منها فريقه هدف الفوز (ق76) في لعبة مشتركة مع زميله ويلينجتون باوليستا، الذي مهد الكرة لماركوس جونيور ليسددها رأسية في شباك جريميو.

واستقبلت الجماهير رونالدينيو (35 عاما) بشكل حافل في ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو، حيث عاد إلى البرازيل قادما من كيريتارو المكسيكي.

وقدم رونالدينيو لمساته الفنية المعتادة في المباراة الأولى مع فريقه الجديد. وأسهم بشكل كبير في هدف الفوز.

وبهذا الانتصار يصبح رصيد فلومينينزي 30 نقطة، متفوقا بثلاثة عن جريميو، الفريق الذي قدم رونالدينيو للعالم في أواخر التسعينيات.

شاهد ملخص لمسات رونالدينيو

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فيديو اليوم السابع

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