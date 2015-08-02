بالفيديو – البطل أرسنال.. بتشك وتشامبرلين المدفع يحرق لعنة تشيلسي مورينيو

بصاروخية أليكس تشامبرلين وتألق بيتر تشك نجح نادي أرسنال في الفوز على تشيلسي 1-0 ليتوج بطلا لكأس الدرع الخيرية.

أرسنال بطل كأس إنجلترا واجه تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي في لقاء الدرع الخيري قبل انطلاق موسم 2015-2016.

انتصار أرسنال جاء بقدم تشامبرلين في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

تقدم استمر طوال الـ94 دقيقة قبل أن يطلق حكم المباراة صافرته ليعلن عن تتويج أرسنال بطلا للدرع الخيرية وكسر آرسين فينجر للعنة جوزيه مورينيو

بداية سريعة

أرسنال دخل المباراة بثيو والكوت في الهجوم وخلفه الثلاثي ميسوت أوزيل وتشامبرلين وسانتي كازورلا. مع تواجد تشك في حراسة المرمى في أول لقاء رسمي له.

ديجو كوستا خرج من قائمة تشيلسي بالكامل للإصابة ليشارك ريمي في خط الهجوم ويجلس راداميل فالكاو على مقاعد البدلاء. مع تواجد أدين أزار وويليان وراميرز.

وفور انطلاق المباراة وبالتحديد في الثانية 30 كاد أرسنال أن يخطف الهدف الأول بعد هجمة سريعة ولكن تيبو كورتوا.

أوزيل يمتع وتشامبرلين يسجل

وفي الدقيقة 24 أخرج أوزيل تمريرة رائعة ليشق وسط تشيلسي ويفتح مساحة كبيرة أمام والكوت.

قبل أن يمرر والكوت لتشامبرلين الذي بدوره سدد بقوة في شباك تشيلسي.

ولم ينجح كورتوا في التصدي لصاروخ تشامبرلين لتهتز شباك تشيلسي بهدف أرسنالي أول.

شاهد - هدف أرسنال

قبل أن ينتهي الشوط بتقدم أرسنال.

شوط تشك

مورينيو دفع بفالكاو في الشوط الثاني بدلا من ريمي. قبل أن يشارك أوسكار بدلا من راميريز.

وفي الدقيقة 61 ظهرت أخر فرص المباراة من قبل تشيلسي.

تمريرة رائعة تجعل أزار منفردا بالمرمى ولكن تسديدة الأخير جاءت خارج مرمى تشك. (شاهد اللقطة)

وخرج ثيو والكوت وشارك أوليفير جيرو بدلا منه وكاد أن يسجل من أول لمسة ولكن تسديدته خارج المرمى.

وفي الدقيقة 69 تألق تشك أمام ركلة حرة رائعة من أوسكار.

أوسكار سدد بمهارة عالية وكانت الكرة في طريقها للشباك لولا المتألق تشك الذي حمى مرمى أرسنال. (شاهد اللقطة)

فرص ضائعة وصافرة النهاية

ومع اقتراب نهاية المباراة أضاع أرسنال العديد من الفرص على مرمى تشيلسي.

كازورلا ثم جيرو ثم رامسي. ثلاث فرص محققة أهدرها أرسنال على مرمى كورتوا في أخر دقائق المباراة.

قبل أن يطلق حكم المباراة صافرته معلنا عن تتويج أرسنال بطلا للدرع الخيرية.

ليحقق فينجر الفوز الأول له على مورينيو بعد 13 لقاء بلا انتصار. ليأتي أول فوز في اللقاء الـ14.

7 انتصارات لمورينيو و6 تعادلات. وأخيرا انتصار فينجر على البرتغالي مورينيو.