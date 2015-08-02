جابر القرموطي يتضامن مع الطفل الذي حرقه الإسرائيليون ويرتدي تي شيرت يحمل صورته‎

أعلن الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج مانشيت على قناة “أون تي في “، عن تضامنه مع الطفل الفلسطيني “على سعد دوابشه” الذي راح ضحية بطش اليهود الإسرائيليين الذين دخلوا منزل دوابشة وألقوا المولوتوف داخله مما أدى لاحتراق الطفل “على دوابشة” الذي يبلغ من العمر عام ونصف فقط وأصيبت والدته ووالده وشقيقه.

وارتدى القرموطي تي شيرت يحمل صورة الطفل على دوابشه واستنكر صمت الدول الأخرى تجاه هذه الواقعة المؤسفة وندد بأشكال العنف التي تتبعها إسرائيل في التعامل مع الفلسطينيون.

وذكر القرموطي مثال آخر للعنف وهو الطفل الشهيد محمد الدرة الذي قتله الجيش الاسرائيلي عام 2000 وقال القرموطي أننا كعرب لا نملك أي شئ لفعله وهو أمر غريب وغير مقبول وتسأل القرموطي من يتحمل ذنب هذا الطفل.