الصحافة الألمانية تفضح ممارسات قناة الجزيرة

انتقدت الصحافة الألمانية بشدة ممارسات قناة الجزيرة القطرية والتي وصفتها بالخبيثة مستنكرة ما تقوم به الجزيرة من تزييف لتقارير محرريها العرب والأجانب، بما في ذلك قناة “الجزيرة تى فى” الناطقة باللغة الانجليزية، حيث جاء في تقرير صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج (ZDF)” – وهى أكثر الصحف الألمانية انتشارا ً وتأثيراً في الرأي العام الألماني – أن قناة الجزيرة تكذب وتزيف الواقع من خلال التلاعب والتزوير والخداع والحذف والإضافة، بما يخدم التوجهات السياسية القطرية دون ايلاء أي اهتمام لكشف الحقائق أو عرض الوقائع بأمانة وصدق ومهنية.

وقد أشار المقال إلى أنه في أغلب الأحوال لا يدرك المحرر أو المراسل صاحب التقرير ما تفعله إدارة قناة الجزيرة، حيث تتم عملية التزوير والتحريف طبقاً لخطة إجرامية محكمة، تقوم من خلالها قناة الجزيرة بخدعة المحرر عن طريق بث التقرير (أو ملخص منه) مرة واحدة مبدئية دون إدخال أي تغيير أو تحريف، وذلك ليطمئن المحرر، ثم تتم بعد ذلك عملية التزييف والتحريف وإدخال المواد المفبركة والمغلوطة والمزورة.

وتأكيداً على ذلك، شمل تقرير صحيفة ZDF الألمانية أيضاً بعض اللقاءات مع عدد من المراسلين الذين تعاملوا مع قناة “الجزيرة تي في” في الماضي، حيث أكد أحدهم أن: “سياسة القناة القطرية قائمة على التحريض ثم التحريض ولذلك قدمت استقالتي ورفضت اى تعاون مع الجزيرة تى فى مستقبلاً”. كما أشار تقرير صحيفة ZDF الألمانية إلى أن محمد فهمي المراسل السابق “للجزيرة تي في” قد رفع دعوى ضد القناة مطالباً بتعويض مالى قدره 34 مليون دولار عن الأضرار المهنية والنفسية التي أصابته من جراء هذه الممارسات الخبيثة.