النيابة الادارية: موظفة صحة الدقهلية تنهي إضرابها عن الطعام

صرح المتحدث بإسم هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، – في بيان صحفي -، اليوم الاحد، أن موظفة صحة الدقهلية إنهت إضرابها عن الطعام بعد سماع شكواها.

وتابع البيان، أنه في ضوء تكليفات رئيس هيئة النيابه الإدارية، المستشار سامح كمال، بمتابعه ما ينشر بوسائل الإعلام المقروءه والمسموعه ومواقع التواصل الإجتماعي، وإيماًء لما سبق نشره بالمواقع الألكترونيه بتاريخ 31 يوليو المنقضي، بعنوان “موظفه بصحة الدقهليه تعلن إضرابها عن الطعام بعد إحالتها للنيابه”.

فقد وجه رئيس الهيئة، بسرعة فحص الواقعة وبناًء عليه قام المستشار محمد سمير، بالتواصل مع المذكورة تليفونيًا، أثناء تواجدها بمستشفى المطرية المركزي، وبالإستعلام من النيابه الإداريه بالمطريه عن الواقعه؛ تبين أن المذكورة كانت قد سبق لها التقدم بشكوى أمام جهة عملها ضد المختصين بالإدارة الصحيه بالجماليه، وأُحيلت للنيابه الإداريه بالمطرية للتحقيق حيث قيدت برقم 908/2015 ، وخلال مباشرة جلسة التحقيق مع المذكوره شعرت بالإعياء الشديد وقامت النيابه باستدعاء سيارة الإسعاف، التي قامت بنقلها لمستشفى المطريه المركزي لتلقي العلاج اللازم حيث قررت الدخول في إضراب عن الطعام.

وبناء عليه صدرت توجيهات رئيس الهيئة بانتقال النيابه على وجٍه عاجٍل لسماع أقوال المذكوره بالمستشفى وتحقيق شكواها وإتاحة الفرصه أمامها للإدلاء بكافة ما يعن لها من أقوال وما ترغب في تقديمه من مستندات والتصرف في الأوراق في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق.

حيث إنتقل صباح اليوم الاحد، لمقر مستشفى المطريه المركزي وكيل أول نيابه المطرية وليد حموده، بإشراف مدير النيابة هشام أبو مسلم، وقام بسماع أقوال المذكورة تفصيلًا، حيث قررت عقب ذلك إنهاء إضرابها ومغادرة مقر المستشفى بعد إعداد تقرير طبي بسلامة حالتها الصحيه.