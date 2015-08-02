ننشر الأماكن الخالية بالجامعات بالمرحلة الثانية لطلاب العلمى

الأماكن الخالية بجامعة القاهرة:

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ينشر "اليوم السابع"، الأماكن الخالية لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية للتنسيق، حيث إن هذه الاماكن الشاغرة، حيث جاءت الأماكن كالتالى:

الطب البيطرى و التمريض طلبة وطالبات و المعهد الفنى للتمريض بقصر العينى طلبة وطالبات و المعهد الفنى للتمريض بالمعهد القومى للأورام طلبة وطالبات، ومعهد فنى التمريض بقصر العينى الفرنساوى و وحاسبات ومعلومات وكلية العلوم وكلية العلوم رياضة و الزراعة والزراعة رياضة و الإعلام و الاقتصاد والعلوم السياسية علوم ورياضة و التجارة والآداب و دار العلوم والحقوق ورياض الأطفال بالدقى والتربية النوعية بالدقى والتربية النوعية بالدقى شعبىة التربية الموسيقية والتربية النوعية بالدقى وشعبة التربية الفنية ودار العلوم انتساب موجه وحقوق انتساب موجه وآداب انتساب موجه، وآثار.

الأماكن الخالية بجامعة الاسكندرية:

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الأماكن الخالية بجامعة عين شمس:

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>الطب البيطرى والتمريض طلبة وطالبات والمعهد الفنى للتمريض طلبة وطالبات وطب بيطرى فرع مطروح وتمريض فرع مطروح طلبة وطالبات وزراعة سابا باشا علوم وزراعة بمرسى مطروح علوم و حاسبات ومعلومات وكلية العلوم وكلية العلوم رياضة والزراعة والزراعة رياضة و الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية علوم ورياضة، والتجارة والآداب والحقوق والتربية والتربية رياضة و السياحة والفنادق والتربية والتربية شعبة تربية التعليم الاساسى الحلقة الابتدائية، والتربية فرع مرسى مطروح شعبة التعليم الاساسى الحلقة الابتدائية والفنون الجميلة قسم فنون والتربية الرياضية للبنين والتربية الرياضية للبنات والتربية شعبة طفولة طالبات فقط، و رياض الاطفال والتربية النوعية وشعبة التربية الفنية والتربية النوعية وشعبة التربية الموسيقية والتربية النوعية وكلية الإدارة الفندقية فرع مطروح وتجارة انتساب موجه وحقوق انتساب موجه واداب انتساب موجه ورياض أطفال فرع مطروح وتربية رياضية بنين فرع مطروح.

التمريض طلبة وطالبات والمعهد الفنى للتمريض طلبة وطالبات إقليمى، و المعهد الفنى للتمريض بالمستشفى التخصصى طلبة وطالبات بنات فقط، و وشعبة اقتصاد منزلى علوم وحاسبات ومعلومات وكلية العلوم رياضة والزراعة والزراعة رياضة و كلية البنات علوم وكلية البنات علوم ورياضة و التجارة بنات، والآداب والعلوم والتربية وآداب بنات، وبنات للآداب والعلوم والتربية، والبنات للآداب والعلوم والتربية وتربية رياضة، والتربية رياضة و والألسن والآداب و الحقوق والتربية و شعبة التعليم الأساسى للحلقة الابتدائية والبنات للآداب والعلوم والتربية شعبة طفولة والبنات للآداب والعلوم والتربية وشعبة التعليم الأساسى والحلقة الابتدائية والتربية النوعية والتربية النوعية وشعبة التربية الفنية و التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية و اداب انتساب موجه وحقوق انتساب موجه وتجارة انتساب موجه.

الأمكان الخالية بجامعة أسيوط:

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الطب البيطرى وكلية التمريض طالبات فقط والمعهد الفنى للتمريض طالبات فقط والطب البيطرى فرع الوادى الجديد وزراعة الوادى الجديد وزراعة و كلية العلوم والعلوم رياضة و كلية العلوم فرع الوادى الجديد وكلية العلوم فرع الوادى الجديد رياضة والتجارة والتربية والتربية رياضة و التربية شعبة التعليم الاساسى و الحلقة الابتدائية و التربية شعبة طفولة طالبات فقط، والحقوق والتربية الرياضية للبنين والبنات والتربية فرع الوادى الجديد والتربية فرع الوادى الجديد رياضة والتربية فرع الوادى الجديد شعبة التعليم الاساسى للحلقة الابتدائية والتربية فرع الوادى الجديد شعبة طفولة للطالبات فقط، والخدمة الاجتماعية والاداب والتربية النوعية و والتربية النوعية شعبة تربية فنية و والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية وتجارة انتساب موجه وحقوق انتساب موجه واداب موجه وخدمة اجتماعية انتساب موجه واداب فرع الوادى الجديد واداب انتساب فرع الوادى الجديد والتربية الرياضية فرع الوادى الجديد بنين وبنات.

الأماكن الخالية بجامعة طنطا:

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كلية التمريض طلبة وطالبات والمعهد الفنى للتمريض طالبات فقط وزراعة وكلية العلوم رياضة والتجارة والآداب والحقوق والتربية الرياضية طلبة وطالبات والتربية والتربية رياضة والتربية شعبة التعليم الاساسى للحلقة الابتدائية والتربية شعبة طفولة طالبات فقط والتربية النوعية شعبة التربية الفنية والتربية النوعية شعبة تربية موسيقية وتجارة انتساب موجه وحقوق انتساب موجه واداب انتساب موجه.

الأماكن الخالية بجامعة المنصورة:

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الطب البيطرى وكلية التمريض طلبة وطالبات والمعهد الفنى للتمريض طالبات فقط وحاسبات ومعلومات وكلية العلوم وكلية العلوم رياضة والزراعة والزراعة رياضة والتجارة والتربية والتربية رياضة والحقوق والاداب والتربية شعبة التعليم الاساسى حلقة ابتدائية والتربية الرياضية للبنين والتربية الرياضية للبنات والسياحة والفنادق والتربية النوعية بالمنصورة والتربية النوعية بالمنصورة شعبة التربية الفنية والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية والتربية النوعية بميت غمر والتربية النوعية بميت غمر شعبة التربية الفنية والتربية النوعية بمنية النصر والتربية النوعية بمنية النصر شعبة التربية الفنية ورياض الاطفال بالمنصورة وتجارة انتساب موجه وحقوق انتساب موجه واداب انتساب موجه ونوعية موسيقية منية النصر ونوعية موسيقية ميت غمر وفنون جميلة فنون.

الاماكن الخالية بجامعة الزقازيق:

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الطب البيطرى، كلية التمريض ( طلبة وطالبات )، المعهد الفنى للتمريض ( طالبات فقط ) حاسبات و معلومات ،كلية العلوم، الزراعة ،الزراعة ( رياضة )، كلية التكنولوجيا و التنمية ( زراعية علوم ) ، التجارة ، التربية( رياضة ) ، ( الآداب ) ، حقوق ، التربية الرياضية للبنات ، التربية ( شعبة التعلية الأساسي " الحلقة الأبتدائية ") ،التربية النوعية بالزقازيق ، التربية النوعية بالزقازيق " شعبة التربية الفنية " ، التربية النوعية بالزقازيق " شعبة التربية الموسيقية " ، كلية التكنولوجيا و التنمية بالزقازيق " شعبة علوم ومالية و إدرارية " ، التربية " شعبة طفولة طالبات فقط " ، تجارة انتساب موجه ، حقوق انتساب موجه ، اداب انتساب موجه .

الأماكن الخالية جامعة حلوان:

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كلية التمريض ( طلبة وطالبات )، المعهد الفنى للتمريض ( طلبة وطالبات )، حاسبات و معلومات،كلية التعليم الصناعى ،كلية العلوم "رياضة " ، كلية الفنون التطبيقة، التجارة و إدارة الأعلام، الخدمات الإجتماعية، الفنون الجميلة " قسم فنون " ، التربية " رياضة " ، التربية "شعبة التعليم الأساسي الحلقة الأبتدائية " ، التربية " شعبة طفولة " طالبات فقط، التربية الفنية ، التربية الرياضية للبنين ، التربية الرياضية للبنات ، الترببية الموسيقية ، السياحة و الفنادق بعين حلوان ، الأداب ، الحقوق ، خدمة إجتماعية انتشاب موجه ، تجارة انتساب موجه ، حقوق انتساب موجه ، سياحة وفنادق تعليم تبادلى ، اداب انتساب موجه ، كلية الأقتصاد المنزلى .

الأماكن الخالية بجامعة المنيا:

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كلية التمريض " طالبة وطالبات " ، المعهد الفنى للتمريض ( طالبات فقط ) ،الطب البيطرى، الزراعة ، حاسبات ومعلومات ، كلية العلوم " رياضة " ، الألسن ، الأداب ، التربية ، التربية " رياضة " ، التربية الفنية ، السياحة والفنادق ، التربية الرياضية " طلبه وطالبات " ، دار العلوم ، الفون الجميلة " عمارة " ، الفنون الجميلة " عمارة " ، الفنون الجميلة " فنون" ، التربية " شعبة التعليم الأساسي الحلقة الأبتدائية " ، التربية النوعية ، التربية النوعية " شعبة التربية الموسيقية " ، رياض الأطفال ، اداب انتساب موجه ، دار علوم انتساب موجه .

الأماكن الخالية بجامعة المنوفية:

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كلية التمريض ( طلبة وطالبات )، المعهد الفنى للتمريض ( طلبة وطالبات )، حاسبات و معلومات، كلية العلوم بشبين الكوم ، كلية العلوم بشبين الكوم " رياضة " ، الزراعة ، الزراعة" رياضة " ، كلية الاقتصاد المنزلى ، العلوم الصحية التطبيقية " رياضة " ، الآداب ، التجارة ، الحقوق ، التربية ، التربية" رياضة " ، التربية " شعبة التعليم الاساسي الحلقة الابتدائية " ، التربية " شعبة طفولة " طالبات فقط ، التربية النوعية بأشمون ، التربية النوعية بأشمون " شعبة تربية فنية " ، التربية النوعية بأشمون " شعبة تربية موسيقية" ، تجارة انتساب موجه شبين الكوم ، حقوق انتساب موجه شبين الكوم ، اداب انتساب موجه ، تربية رياضية بشبين الكوخم " بنين – بنات " .

الأماكن الخالية بجامعة قناة السويس:

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الطب البيطرب بالإسماعيلية ، كلية التمريض بالإسماعيلية " طالبة و طلبات " ، المعهد الفنى للتمريض بالإسماعيلية " طلبة وطالبات " ، كلية العلوم الزراعية و البيئة بالعريش ، حاسبات و معلومات، كلية العلوم بالإسماعيلية ، كلية العلوم بالإسماعيلية " رياضة " ، الزراعة ، الزراعة "رياضة " ، كلية العلوم فرع العريش ، التربية بالإسماعلية ، التربية بالاسماعيلية " رياضة " ، التربية بالاسماعيلية ( شعبة طفولة ) " طالبات فقط " ، التربية بالاسماعيلية ( شعبة التعليم الأساسى " الحلقة الابتدائية " ) ، الآداب و العلوم الإنسانية بالإسماعيلية ، التربية فرع العريش " رياضة " ، التربية فرع العريش ( شعبة التعليم الأساسى " الحلقة الابتدائية " ) ، التربية فرع العريش ( شعبة طفولة ) " طالبات فقط " ، التجارة بالإسماعيلية ، السياحة و الفنادق بالإسماعيلية ، تربية ففنية بتربية الاسماعيلية ، شعبة موسيقية بتربية الاسماعيلية ، تجارة الاسماعيلية انتساب موجه ، كلية التربية الرياضية طالبه و طالبات فرع العريش ، اداب و علوم انسانية بالإسماعيلية انتساب موجه ، الآداب فرع العريش انتساب ، الآداب فرع العريش انتظام .

الأماكن الخالية بجامعة جنوب الوادى:

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الطب البيطرى بقنا ، كلية التمريض بقنا " طالبات فقط " ، المعهد الفنى للتمريض ( طلبة وطالبات ) ، كلية الطب بقنا ، زراعة ، كلية العلوم بقنا ، كلية العلوم بقنا " رياضة " ،الآثار بقنا ، الآثار بقنا انتساب ، الآداب بقنا ، الترببية بقنا " رياضة " ، التربية بقنا " شعبة التعليم الآساسي " الحلقة الابتدائية " ، التربية بقنا " شعبة طفولة " طالبات فقط ، التربية الغردقة " شعبة التعليم الاساسي " الحلقة الأبتدائى " ، التربية الرياضية بقنا طلبة وطالبات ، التجارة بقنا ، الفنون الجميلة بالأقصر ، التربية النوعية بقنا " شعبة التربية الفنية " ، التربية النوعية بقنا " شعبة التربية الموسيقية " ، الحقوق بقنا ، كلية السياحة و الفنادق بالأقصر ، تربية طفولى الغردقة ، اداب انتساب موجه ، تجاره انتساب موجه ، حقوق انتساب موجه ، التربية النوعية بقنا ، الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا .

الأماكن الخالية بجامعة بنها:

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الأماكن الخالية بجامعة الفيوم:

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