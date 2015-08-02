بالفيديو.. الجالية المصرية فى الخارج تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة

تنشر "اليوم السابع"، بالفيديو احتفالية الجالية المصرية، فى أمريكا، بافتتاح قناة السويس الجديدة، يوم الخميس المقبل، الموافق 6 أغسطس 2015، وشارك فى الاحتفالية أطفال من أبناء الجالية، وعدد من الأجانب.

وارتدى المشاركون فى احتفالية المصريين فى الخارج، تيشرتات مدون عليها قناة السويس الجديدة، وقاموا برفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإعلام المصرية.

وردد المشاركون فى الاحتفالية، الهتافات الوطنية والتى منها "تحيا مصر.. تحيا مصر" و"يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر"، وقامت سيدة مصرية بإطلاق الزغاريد.

فيما عبر المصريون فى الخارج، عن فرحتهم وسعادتهم، بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فى عهد الرئيس السيسى.

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