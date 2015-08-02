أخبار عاجلة

ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. الجالية المصرية فى الخارج تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة

Google+ Print
بالفيديو.. الجالية المصرية فى الخارج تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة بالفيديو.. الجالية المصرية فى الخارج تحتفل بافتتاح قناة السويس الجديدة
تنشر "اليوم السابع"، احتفالية الجالية المصرية، فى أمريكا، بافتتاح قناة السويس الجديدة، يوم الخميس المقبل، الموافق 6 أغسطس 2015، وشارك فى الاحتفالية أطفال من أبناء الجالية، وعدد من الأجانب.
>

وارتدى المشاركون فى احتفالية المصريين فى الخارج، تيشرتات مدون عليها قناة السويس الجديدة، وقاموا برفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإعلام المصرية.

وردد المشاركون فى الاحتفالية، الهتافات الوطنية والتى منها "تحيا .. تحيا مصر" و"يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر"، وقامت سيدة مصرية بإطلاق الزغاريد.

فيما عبر المصريون فى الخارج، عن فرحتهم وسعادتهم، بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فى عهد الرئيس السيسى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

- جون كيرى يهنئ مصر بقناة السويس ويجدد إدانة اغتيال النائب العام

- علاء الكحكى يدشن مبادرة أنا فخور بقناة السويس الجديدة

- المصريون فى الخارج يحتفلون بقناة السويس بالسيلفى "مش مصر بس اللى بتفرح".. مواطنون مصريون وأمريكان فى ميدان التايم للاحتفال بالافتتاح.. وبرنامج تليفزيونى يبث فرحة المصريين بالقناة الجديدة

- لافتة "مصر بتفرح" تزين واجهة نقابة المحامين للاحتفال بافتتاح القناة

- العالم ينتظر قناة السويس الجديدة.. الإعلام الغربى: البناء خلال عام فاق التوقعات.. "تايم الأمريكية": تدعم اقتصاد مصر والتجارة الدولية.. "التايمز": تساعد على الاستقرار.. "فاينانشيال": مصدر فخر للمصريين

- بالصور.. المنيا تتزين بالأعلام احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة

- مميش: تعاملت لأول مرة مع شباب مدنى بمشروع القناة ووجدتهم قمة فى الشجاعة

- قناة السويس الجديدة فى عيون أبناء مدينة بورسعيد الباسلة.. موظف: فخور أننى مصرى وما حدث إنجاز عظيم فى زمن قياسى.. تاجر: حلم واتحقق.. صاحب مراكب صيد: شريان حياة لمصر وشعبها.. وأحد المواطنين: فاتحة خير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية