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الأطباء ينصحون بالتدخل الفورى فى علاج عظام الوجه والفكين عند التعرض لانفجارات

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الأطباء ينصحون بالتدخل الفورى فى علاج عظام الوجه والفكين عند التعرض لانفجارات الأطباء ينصحون بالتدخل الفورى فى علاج عظام الوجه والفكين عند التعرض لانفجارات
أكد الدكتور عماد توفيق، أستاذ جراحة الوجه والفم والفكين بمستشفى الهرم، أنه يمكن استخدام الشرائح الدقيقة فى علاج العظام المتهشمة بالوجه الناتجة عن الانفجارات واستخدام الذخيرة الحية.

وأشار إلى أن نسبة إصابة عظام الوجه والفكين كبيرة للغاية فى مثل هذه الإصابات والتى ينتج عنها موت المريض خلال فترة قصيرة نتيجة غلق مجرى الهواء الذى يعمل على التنفس ما يعرض حياة المصاب للخطر وإسعافه يعتبر ضرورة ملحة.

وقال: "لقد تعرضنا فى الفترة الأخيرة إلى علاج الكثير من المضاعفات الناتجة عن التأخر فى التعامل مع مثل هذه الإصابات وينصح بالتعامل الفروى مع المصاب وضرورة التدريب على كيفية التعامل مع هذه الإصابات فى أقصر وقت للوصول إلى أفضل النتائج".

وأوضح أنه يوجد بالطوارئ فريق عمل متخصص وليس طبيبًا واحدًا وليس كما كان من قبل لتلقى هذه الإصابات وتشخيصها والتدريب على كيفية التعامل معها حيث إنه دائمًا ما يتم تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات حتى يتم إنقاذ المصابين داخل غرفة الطوارئ على أن يتم إنقاذ المريض فى أسرع وقت حتى لا يتعرض للوفاة.
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