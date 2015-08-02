كارا تقتحم عالم التمثيل و تواصل تألقها على السجادة الحمراء

لاحظنا غياب العارضة البريطانية الشهيرة كارا ديليفين Cara Delevingne عن عروض الأزياء العالمية في المواسم الأخيرة ، لأنها اختارت الاتجاه إلى عالم التمثيل، وفضّلت التركيز على تلك المهنة. وقد شاركت خلال هذا العام ببطولة فيلم Paper Towns وبهرتنا أثناء الجولة الترويجية لهذا الفيلم بإطلالات عصرية رائعة.

تتمتع كارا بستايل شبابي وعصري يظهر للجميع في اختياراتها الأنيقة، إذ تميل لاختيار الفساتين القصيرة والبدل العصرية في الكثير من إطلالاتها على السجادة الحمراء. ففي برلين، ارتدت فستاناً قصيراً، يجمع اللونين العنابي والأصفر من Mary Katrantzou. أما في باريس، فظهرت بشورت أسود بسيط من إيلي صعب مع قميص براق من Jenny Packham . ولا يمكن أن ننسى إطلالتها في حفل MTV Movie Awards قبل أشهر، حيث بدت متألقة بفستان يحمل توقيع المصممة ريم عكرا .

وتحرص كارا على أن ترفع معيار الأناقة في إطلالاتها، بين فترة وأخرى، لتبهرنا بإطلالة ملكية ساحرة كإطلالتها الرائعة بفستان أسود من تصميم Vivienne Westwood، و فستانها البراق في حفل جوائز الموضة البريطانية في ديسمبر الماضي.

وفي آخر إطلالاتها، نوّعت كارا ديليفين اختياراتها، فظهرت بفستان فضيّ قصير في إطلاق فيلمها في نيويورك، واختارت إطلالة أخرى بقميص من الدانتيل الأسود، نسّقته مع بنطلون بخصر عالٍ، ما أظهرها أنيقة ومتألقة كعادتها.

شاهدي معنا إطلالات كارا ديليفين بعد اقتحامها عالم التمثيل!

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