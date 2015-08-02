جين بيركن تطالب بإعادة تسمية حقيبة Hermes الشهيرة

طالبت الممثلة جين بيركن دار Hermes بتغيير اسم حقيبة Birkin الشهيرة بعدما اطلعت على ما أطلقت عليها ممارسات وحشية ضد التماسيح لصناعة هذه الحقائب، وقد ردت دار الأزياء المعروفة بأنّ جلود التماسيح التي يرجع مصدرها لمزرعة في تكساس لم تستخدم في صنع حقائب بيركن وشددت على أنّ المزرعة ليست ملكها. كما أكدت بأن الشركة حريصة على علاقتها بأيقونتها جين بيركن وأن مطالباتها لن تغير شيئاً على ذلك.

يذكر أنّ حقيبة Birkin سميت تيمنًا بالممثلة والمغنية البريطانية في الثمانينات، وتعد على الرغم من سعرها المرتفع أكثر الحقائب مبيعًا من Hermes