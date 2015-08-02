للأثرياء فقط: أغلى 6 مستحضرات في العالم

تتنوّع إصدارات مستحضرات التجميل وتتجدّد في كلّ فصل ، لكن دمج الفخامة مع الجمال ينتج مستحضرات عريقة لا مثيل لها، تبقى قيمة جماليّة. وبما أنّ السيدة العربيّة تعشق الجمال والرفاهيّة وتدرك قيمة المستحضرات الثمينة، جمعنا لك أغلى 6 مستحضرات لهذا الموسم، من كريمات، طلاء أظافر، رموش مستعارة، وعطور.

قد يعجبك :

1. كريم ترطيب تبلغ قيمته 1228$، مصنوع من البلاتين الذي يعدّ من أثمن المعادن. يساعد على حماية الحمض النووي الموجود في البشرة، يجدّد الرطوبة، وينشّط خلايا الجلد.

" بلاتينيوم رير سيلولير كريم" Platinum Rare Cellular Cream من لابريريه La Prairie

2. اكتشفي فوائد الأعشاب البحريّة في المحافظة على شباب البشرة. تبلغ قيمة هذا الكريم 567 $

"مواستورايزينغ كريم" MoisturizingCream من لا مير La Mer

3. أنتجت غيرلان أنبوب أحمر شفاه مصنوعاً من ذهب 18 قيراطاً و199 حبّة الماس، ما حوّل قيمة أحمر الشفاه الى 62000 $.

" كيس كيس غولد أند دايموند ليبستيك" KissKiss Gold and Diamond Lipstick من غيرلانGuerlain

4. صُنعت هذه الرموش الاصطناعيّة من الماس ومن الذهب عيار 18 قيراطاً . تبلغ قيمتها حوالي 1350 $.

" غولد أند دايمند أيلاشس" Gold and Diamond Eyelashesمن كريه أت بيوتي Kre At Beauty

5. أنتج المصمّم "أزاتور"Azatureطلاء أظافر يحتوي على 267 قيراطاً من الألماس الأسود. تبلغ قيمة الأنبوب الواحد 250000 $.

" بلاك دايموند" Black Diamond من أزاتور Azature

6. احتفل بولغاري بالذكرى 130 لتأسيسه بإصدارعطربرائحة جديدة ومحدودة في زجاجة مميّزة مصنوعة ممّا يقارب 25 قيراطاً من الماس، وأكثر من 4.45 قيراط من الذهب الأصفر.

" أوبيرا بريما" Opera Prima من بولغاري

تابعي أيضاً:

بالفيديو: دقيقتين للتخلّص من الرؤوس السوداء.. والنتيجة صادمة!

تألقي بصور الـ Selfie كمشاهير هوليوود

Bulgari