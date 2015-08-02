السعودية: تصحيح أوضاع أكثر من 400 ألف يمنى مخالف

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد أن عدد اليمنيين الذين تم تصحيح أوضاعهم خلال الفترة الماضية بلغوا أكثر من 400 ألف مخالف لقانون الإقامة فى المملكة.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد، فى بيان صحفى اليوم، أن عدد اليمنيين المصححين لأوضاع إقامتهم فى المملكة بلغوا 407516 حتى اليوم.

وكانت السلطات السعودية قررت فى التاسع من الشهر الحالى تمديد مهلة تصحيح أوضاع المقيمين فى المملكة بطريقة غير مشروعة حتى منتصف شهر أغسطس الحالى.

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