محافظ الإسماعيلية يشهد تدشين تمثال "أم الدنيا" بمنطقة بوابة تحصيل الرسوم
رافق المحافظ ، اللواء أركان حرب ابراهيم الدماطى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، والعميد مجدى أنور مدير الشركة والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، وأحمد بدران رئيس مركز ومدينة القصاصين ومحمد شيحة رئيس مركز ومدينة التل الكبير ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبو صوير ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال مراسم رفع العلم، أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وإسهامات كل من شارك فى تلك الاستعدادات التى أعادت الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية، كما أشاد بحجم ما تم تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لاستقبال هذا الحدث التاريخى العظيم.
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رفع علم مصر بمنطقة رسوم العبور
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المحافظ والقيادات التنفيذية اثناء رفع العلم
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تمثال ام الدنيا بطرق الاسماعيلية القاهرة
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المحافظ والوفد المرافق لة بعد الانتهاء من تدشين التمثال
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