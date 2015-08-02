محافظ الإسماعيلية يشهد تدشين تمثال "أم الدنيا" بمنطقة بوابة تحصيل الرسوم

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم رفع العلم المصرى بمنطقة بوابة تحصيل الرسوم على الطريق الصحراوى القاهرة – الإسماعيلية بالكيلومتر 86 ، وذلك بعد أن تم تدشين العمل الفنى النحتى لتمثال "أم الدنيا " الذى صممه الفنان التشكيلى الكبير طارق الكومى فى زمن قياسى ضمن خطة محافظة الإسماعيلية للتجميل والتطوير لمختلف الميادين والمحاور المرورية والمداخل الرئيسية للمحافظة استعدادا لاستقبال الحدث التاريخى والعالمى الكبير للاحتفال الآسطورى بافتتاح قناة السويس الجديدة، والمرتقب فى السادس من شهر أغسطس الجارى، والذى يحضره عدد كبير من رؤساء وزعماء وملوك ورؤساء حكومات مختلف دول العالم .

رافق المحافظ ، اللواء أركان حرب ابراهيم الدماطى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، والعميد مجدى أنور مدير الشركة والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، وأحمد بدران رئيس مركز ومدينة القصاصين ومحمد شيحة رئيس مركز ومدينة التل الكبير ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبو صوير ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال مراسم رفع العلم، أشاد محافظ الإسماعيلية بجهود وإسهامات كل من شارك فى تلك الاستعدادات التى أعادت الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية، كما أشاد بحجم ما تم تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لاستقبال هذا الحدث التاريخى العظيم.



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رفع علم مصر بمنطقة رسوم العبور



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المحافظ والقيادات التنفيذية اثناء رفع العلم



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تمثال ام الدنيا بطرق الاسماعيلية القاهرة



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المحافظ والوفد المرافق لة بعد الانتهاء من تدشين التمثال