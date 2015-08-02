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ننشر صور كاب ودبوس شعار قناة السويس الجديدة وكرافت علم مصر

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قال اللواء طيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، إن الشركة قامت بتجهيز عدد من الهدايا التذكارية لتوزيعها على ضيوف الذين سيصلون عبر مطار القاهرة.

وكشف أحمد جنينة أن تلك الهدايا تشيرت وكاب ودبوس وكلهم يحملون شعار قناة السويس، بالإضافة إلى كرافت سيرتديها موظفو العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

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