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شاهد | “سيلفي” وكلاء النائب العام في حفل تأدية اليمين

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سيلفي - دفعة هشام بركات

سيلفي – دفعة هشام بركات

التقط عدد من وكلاء النائب العام صور شخصية ” سليفي ” من داخل قاعة حلف اليمين.

وكان معاونو النيابة الجدد دفعة الشهيد المستشار هشام بركات، أدوا اليمين القانونية، بحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام، وأعضاء المكتب الفني للنيابة العامة والمستشار محمد هشام نجل النائب العام، كما عزف السلام الوطني، ووقف الحضور دقيقة حداد على روح الشهيد المستشار هشام بركات الذي اغتالته يد الإرهاب في الثاني عشر من شهر رمضان.

 

 

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