محافظ بني سويف يواصل عقد اللقاء المفتوح مع المواطنين لتلقي الشكاوى

يواصل المستشار محمد سليم محافظ بني سويف اللقاء المفتوح الأسبوعي، الذي يعقده مع مواطني المحافظة، لبحث مشكلاتهم واحتياجاتهم في وجود المختصين والمعنيين، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة شرق النيل.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع لشكواهم ومشكلاتهم وبحثها مع المسئولين، لوضع الحلول المناسبة لها، و بحث عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين في بعض القطاعات، حيث أكد المحافظ على اهتمامه الكبير بمشاكل المواطنين والسعي لوضع حلول عاجلة وفورية في إطار القانون والموارد والإمكانات المتاحة.

وقرر المحافظ صرف مساعدات مالية لعدد 12 حالات إنسانية بواقع “500 جنيه” لكل حالة، لمساعداتهم في تحمل أعباء المعيشة وشراء متطلباتهم من السلع الضرورية، نظراً لظروفهم الصحية والمعيشية الحرجة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بدراسة طلبات بعض المواطنين، والتي يلتمسون فيها المساعدة في العلاج أو العلاج على نقة الدولة، نظرًا لظروفهم الصحية الصعبة، مشدداً على ضروروة توفير العلاج اللازم لهذه الحالات على وجه السرعة، وأن صحة المواطن خط أحمر وفي مقدمة أولويات الحكومة.

وأشار خلال لقاءه، ان كل الطلبات المقدمه بخصوص الحصول علي مسكن سوف تخضع إلي الدراسة الفورية، والوقوف على ممن تنطبق عليهم الشروط، تمهيداً لتلبية هذه الطلبات أوايجاد بديل عاجل للحالات التي تستلزم الحل السريع.

وتناول اللقاء مناقشة وبحث عدد من الموضوعات، والمشكلات التي تهم المواطنين، حيث وجه المحافظ بسرعة دراستها وايجاد الحلول فورية لها في اطار الامكانات والموارد المتاحة.

كما أكد المحافظ خلال اللقاء على استمرار هذه اللقاءات بصورة دورية وأسبوعية، للتعرف عن قرب علي مشاكل المواطنين واحتياجاتهم والتعامل معها، وفقًا للإمكانيات المتاحة، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل الميداني، والمتابعة الدورية والمستمرة، والتواصل مع المواطنين والتعامل معهم بروح القانون، والعمل على حل المشاكل التي تعترضهم، وإيجاد حلول غير تقليدية والذي يعطي المواطن شعورًا بأن حكومته قريبة منه وعلى دراية تامة بمشاكله وتسعى بكل جد لتلبية احتياجاته.