«مصر للطيران» تجوب العالم بشعار «قناة السويس» مع شيكولاته ترويجية

صرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار سامح الحفني، أنه من منطلق الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية؛ قامت الشركة بإطلاق حملة إعلامية ودعائية من أجل التنويه عن هذا الحدث الكبير وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والمصريين.

وقد بدأت هذه الحملة بوضع شعار «قناة السويس» الجديدة علي جسم الطائرات من الخارج لتجوب بهذا الشعار مطارات العالم، وكذلك طبع شعار الاحتفالية على الـ “Head Rest” (غطاء الرأس الموجود أعلى كرسي الراكب) على جميع رحلات مصر للطيران، بالإضافة إلي توزيع إصدار تذكاري عن تاريخ قناة السويس ومشروع القناة الجديدة على جميع المسافرين علي الرحلات الدولية والداخلية خلال فترة الاحتفالية، كما تضمن البرنامج الترفيهي الشخصي على الطائرات إذاعة فيلم تسجيلي يتضمن لقطات عن مرحلة الإعلان عن مشروع قناة السويس الجديدة وشراء شهادات الإستثمار وبداية مرحلة الحفر كما سيتم إذاعة حفل الافتتاح علي جميع الطائرات حتي نهاية العام.

كما تم طبع شعار قناة السويس على علب الشيكولاته التي تقدم لركاب درجة رجال الأعمال خلال فترة الإحتفالية. أيضا قامت مصرللطيران بوضع شعار قناة السويس الجديدة داخل مبانى مصر للطيران وعلى واجهات منشآت الشركة ووضع لافتات في محيط مطار القاهرة الدولي، وكذلك تغيير واجهة مكتب مصر للطيران بالإسماعيلية ليحمل شعار قناة السويس الجديدة. كما تم وضع “استاندات” دعائية تحمل شعار قناة السويس داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة ومكاتب ومحطات مصر للطيران بالخارج وذلك بالتنسيق مع الشركة المنظمة للإحتفالية.

جدير بالذكر ان مصر للطيران قدمت تخفيض 25% علي تذاكر سفر الرحلات الدولية للمشاركين فقط في الاحتفال بقناة السويس الجديدة .