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بالصور.. وزير البحث العلمى: مزرعة نموذجية بجنوب سيناء على مساحة 100 فدان

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أعلن الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى، أنه تم تخصيص 100 فدان فى مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء لإقامة أول مزرعة نموذجية بتمويل من وزارة البحث العلمى بتكلفة تبلغ نحو 10 ملايين جنيه، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة، والتصدير خارجها، وتعتمد على تحلية مياه الآبار المالحة.

وأوضح أن كل إمكانات وخبرات الوزارة تحت تصرف المحافظ للبدء فورا فى إنشاء المزرعة فى أسرع وقت، خاصة أن المناخ فى جنوب سيناء والتربة صالحة للزراعة، مضيفًا: أن هذه هى زيارته الثانية للمحافظة بهدف المساعدة فى تقديم خبرات وتجارب ناجحة فى مجال الزراعة و تربية الحيوان لأهالى المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الأحد بمدينة الطور يرافقه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واللواء مجدى موسى مدير الأمن، وقد أكد وزير البحث العلمى أن الهدف من الزيارة هو متابعة مشاريع جنوب سيناء التى يقوم بها المركز القومى للبحوث مثل الاستزراع السمكى وتربية الماشية والأغنام والطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستنباط أنواع جديدة من الفواكه والأغنام.

وتفقد الوزير مزرعة بئر أبو كلام ومزرعة المغربى بالطور وتناول التين الشوكى والبلح السيناوى.

من جانبه قدم المحافظ الشكر إلى وزير البحث العلمى وأستاذة المركز القومى الذين ساعدوا فى تطوير مزارع نموذجية على أرض جنوب سيناء و استنباط أنواع جديدة من الفواكه مثل الرمان، وقال إن التجربة سيتم تعميمها على كل أنحاء المحافظة لتطبيق نتائح المركز القومى للبحوث وتتحول جنوب سيناء وبالتحديد مدينة الطور إلى سلة غذاء المحافظة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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