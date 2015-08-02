محافظ الغربية يشدد على ضرورة تذليل أى عقبات تواجه "مشروعك"

عقد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية اجتماعا لمناقشة المعوقات التى تعوق المشروع القومى للتنمية المجتمعية (مشروعك) بحضور سامية محرز السكرتير العام للمحافظة، ومسئولى البنوك والقائمين على متابعة ( مشروعك).

وشدد على ضرورة تذليل كافة العقبات وتيسير وتسهيل الإجراءات من خلال الشباك الواحد، مؤكدا أن هذا المشروع هو مشروع قومى تتبناه القيادة السياسية بشكل جاد وحيوى لأن هذا المشروع هو أمل الشباب ويتيح للشباب فرص الاستثمار.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة تغيير أسلوب العمل والبعد عن النمطية فى استخلاص الإجراءات ومساعدة المواطنين الذين يقبلون على عمل مشروع بتقديم جميع التسهيلات فى إنهاء الإجراءات.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته بمعاقبة أى مسئول يهمل فى هذا المشروع وإعادة النظر فى الموظفين القائمين على استخلاص الإجراءات وعمل تقرير بما يتم ويعرض عليه لمعاقبة أى مقصر امتنع عن إنهاء الإجراءات.