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محافظ السويس يتفقد المستشفى العام

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قام اللواء العربى السروى محافظ السويس، عصر اليوم، بجولة للمستشفى العام لمتابعة سير العمل داخل المستشفى، وتفقد قسم الحوادث والطوارئ.

وفى الجولة تم التأكيد على الالتزام بالورديات المحددة للأطباء، وطاقم التمريض وتوفير العلاج اللازم وحسن الاستقبال والمعاملة الطيبة للمرضى.

وزار المحافظ عددا من المرضى للاطمئنان عليهم، واستمع إلى طلباتهم وأعطى تعليماته للأطباء بتلبية رغبات المرضى من الرعاية الصحية، ورافق المحافظ فى الجولة المهندس محمد مرسى السكرتير العام وعدد من الأطباء بالمستشفى.

اليوم السابع -8 -2015

جانب من الجولة

اليوم السابع -8 -2015

المحافظ بالمستشفى العام

اليوم السابع -8 -2015

المحافظ مع أحد المرضي


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