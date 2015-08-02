أبناء السمسمية يعزفون سيمفونية الفرح بقناة السويس: فاتحة خير على مصر

تعددت الآراء بين المواطنين بمحافظة السويس حول قناة السويس الجديدة، لكنهم أجمعوا على سعادتهم بالمشروع القومى الجديد الذى بمثابة حلم كان صعب تحقيقه وأصبح حقيقة، مؤكدين أن المشروع سيكون فاتحة خير على مصر

ومن جانبه أجرى "اليوم السابع" استطلاع رأى مع أهالى السويس حول رأيهم فى قناة السويس الجديدة، وأكد معظمهم أن الحلم تحقق وأن القناة بشرة خير على مصر.

موظف: مبسوط جدا أن مصر بتشوف أول إنجاز حقيقى على الأرض، قال محمد الجينرال 40 سنة، موظف، إن قناة السويس خير لمصر ومبسوط جدا أن مصر بتشوف أول إنجاز حقيقى على الأرض منذ سنين طويلة من الكلام، وهذا الإنجاز الكبير سوف يكيد أعداء الوطن، والمشككين من البداية فى نجاح المشروع الضخم، الذى وفر الآلاف من فرص العمل للشباب.

فهد محمد: القناة ستكون فاتحة خير على مصر إن شاء الله

أحمد محمود: القناة شىء يدعو للفخر

عامل بمقهى: مصر بتفرح وماشية فى الطريق الصحيح

شاعر: القناة حلم تحقق على أرض الواقع

موظف: السيسى صدق والمشروع انتهى خلال عام وهذا الأمر

>أما فهد محمد 25 سنة، أعمال حرة، قناة السويس ستكون فاتحة خير على مصر إن شاء الله، وأتمنى من الرئيس عبدالفتاح السيسى توفير فرص عمل للشباب واستغلال القناة الجديدة بشكل يخدم مصر فى كل المجالات، ونحن من هنا نبارك لمصر وللشعب المصرى على هذا الانجاز الضخم الذى أبهر العالم أجمع، فالقناة بشرة خير، واذا قلنا أو عبرنا عن سعادتنا بها سنقصر فى الوصف ولن نعطيها حقها.>أحمد محمود 28 سنة، أعمال حرة، القناة شىء يدعو للفخر وأتمنى من الله أن تسير مصر فى الطريق الصحيح دائما وأن يجنى المشروع الجديد ثماره فى أقرب وقت، ونؤكد أن مصر يد تبنى ويد تسهر على أمنها وأنه مهما يستهدف الإرهاب من مناطق بها فلن ينال منها ولن ينال من عزيمة المصريين.>أشرف عبدالمنعم 50 سنة، عامل فى مقهى، مصر بتفرح وماشية فى الطريق الصحيح والرئيس السيسى قادر على أن يعبر بمصر لبر الأمان ويخليها قد الدنيا وإنشاء الله مصر هتشوف حاجات كتير حلوة على أيد الراجل ده، وزى ما قال مصر أد الدنيا هتفضل أد الدنيا، وسيقوم السيسى بإبهار الشعب المصرى وإسعاده يوما بعد يوم، وكان أهمها هذه القناة التى ستأتى بالخير على الشعب المصرى، وسنقف بجانبه فى أى وقت، وأخيرا زى ما قال ريسنا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وتحيا جيشها العظيم وشعبها الأبى.>علاء محمد 26 سنة، شاعر، مشروع القناة حلم تحقق على أرض الواقع ونريد مزيدا من المشروعات الناجحة العملاقة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، فمشروع القناة سيجلب مشروعات أخرى من خلفه تدر دخلا لمصر، وينتشلها إلى الأمام، ويأخذ بيد الشعب المصرى لطريق النور، كما نريد مشروعات أخرى ضخمة مثل مشروع قناة السويس.>حسام الدين محمد 25 سنة، موظف، الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق والمشروع انتهى خلال عام وهذا الأمر يجعلنا نتأكد أن الشعب المصرى قادر على أى شىء وبإذن الله بالتكاتف والتوحد حول هدف واحد، قادرين على إنشاء المزيد والمزيد من المشروعات الكبرى، وسيدفع بذلك المستثمرين خارج وداخل مصر إلى استثمار أموالهم فى مصر، كما نطالب الرئيس باستغلال موارد القناة الجديدة لصالح مشروعات أخرى تعمل على توفير فرص عمل جديده وتوفر دخل ومورد دائم لمصر.



>

محمد الجينرال



>

فهد محمد



>

أحمد محمود



>

أشرف



>

علاء محمد



>

حسام الدين محمد